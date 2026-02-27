Wyjątkowy prezent na Dzień Kobiet. Panie mogą skorzystać z darmowych warsztatów z samoobrony w Radomiu

Warsztaty odbędą się w klubie MMA FIGHTER przy ulicy Zbrowskiego 118, w godzinach 10 –13. Uczestniczki będą miały okazję nauczyć się praktycznych technik samoobrony.

Liczba miejsc jest ograniczona do 26 osób, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszych zapisów. Chęć udziału można zgłosić osobiście w klubie lub telefonicznie u trenerów: Czarek Papis – 604 585 866 oraz Michał Owczarek – 785 797 887.

Przypomnijmy, darmowe warsztaty dla Pań już 7 marca od 10 do 13.

