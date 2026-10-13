Wymiana opon na zimowe. Kiedy najlepiej? O tym Mazowieccy Policjanci

Zmiany opon na zimowe nie reguluje żadne prawo. Mazowieccy policjanci apelują jednak do kierowców o zdrowy rozsądek i wymianę opon na zimowe.

Nie czekajmy z tym do pierwszego śniegu. To jest bardzo mylne, ponieważ opona zimowa nie tylko spełnia swoich wymogów, kiedy spadnie śnieg, ale przede wszystkim ta guma, która jest użyta do produkcji opony zimowej, jest plastyczna w temperaturze poniżej 8 stopni. Z kolei opona letnia tych swoich właściwości w takich temperaturach już nie spełnia-mówi starszy aspirant Marcin Sawicki z Mazowieckiej Policji.

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Pamiętajmy również, że sama wymiana opon nie wystarczy, jeśli ich stan techniczny nie będzie dobry.

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