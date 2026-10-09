Wystawiają się radomskie firmy, uczelnie i szkoły. W Radomiu trwają targi Expo

Wśród wystawców reprezentowane są różnorodne branże – od przemysłu metalowego, automatyki i budowy maszyn, przez produkcję spożywczą, budownictwo i wyposażenie wnętrz, po chemię, kosmetyki, farmację, elektronikę, informatykę i motoryzację. Swoją ofertę prezentują również firmy z sektora transportowego i usług biznesowych. Ważną część wydarzenia stanowią szkoły zawodowe, uczelnie i instytucje naukowe, a także organizacje przedsiębiorców oraz instytucje rynku pracy.

- To jest otwarta przestrzeń dla radomskiego biznesu, dla radomskiego przemysłu, dla radomskiej nauki, ale też dla młodych ludzi, którzy szukają swojej drogi w życiu. Bardzo często to my w Radomiu wiemy mniej o swoich firmach radomskich, niż Polska, Europa czy świat. To często są gracze, którzy na rynkach międzynarodowych są mocni. Możemy poznać potencjał Radomia, potencjał przemysłowy, potencjał gospodarczy, ale też potencjał naukowy i mam nadzieję, że budować w ten sposób taki lokalny patriotyzm gospodarczy Zdajemy sobie sprawę że dzisiaj okoliczności są wyjątkowe, więc wzmożone są środki ochrony. To naturalne przy wszystkim tym, co obecnie dzieje się w kraju - mówi Mateusz Tyczyński przewodniczący rady miejskiej w Radomiu.

Skolim miał ogromny tort urodzinowy, a na scenie pojawił się na motorze. To nie była zwykła trzydziestka!

Targi Expo w sobotę można odwiedzić w godzinach 10.00-16.00.