Wysokie temperatury i remont. Tak wygląda sytuacja w radomskim schronisku dla zwierząt. Pomóc może każdy. Czego potrzeba?

Z jednej ​strony rekordowe upały z drugiej strony remont. Tak wygląda obecnie sytuacja w schronisku dla zwierząt w Radomiu. Obecnie przebywa tam ponad 300 zwierząt -psów i kotów. Pomóc zwierzakom może każdy.

Autor: Wojciech Wójcikowski