Za nami pierwszy Turniej Piłkarski z historią w tle. Odbył się w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Radomiu

Organizatorem Turnieju z historią w tle jest Fundacja Czerwiec 76 im. Stanisława Kowalskiego. Dziś odbyły się pierwsze zmagania. Kolejne mają się odbywać regularnie w podstawówkach na terenie całego Radomia. Dzisiaj swoimi wspomnieniami dzielili się nauczyciele, którzy pamiętają wydarzenia sprzed 50 lat.
- Staramy się przedstawić wydarzenia radomskiego Czerwca 76 w sposób interesujący dla uczniów, którzy nie chcą przychodzić na konferencje. Stąd pomysł, żeby poprzez sport zachęcić ich do wysłuchania o historii Radomia. Chcemy by taki turniej z historią w tle odbywał się co tydzień w innej podstawówce. Mamy przygotowaną wystawę, z którą uczniowie też mogą się zapoznać - mówi Łukasz Kowalski, prezes Fundacji Czerwiec 76 im. Stanisława Kowalskiego.
W przygotowanie turnieju merytorycznie włączył się radomski oddział Instytutu Pamięci Narodowej.