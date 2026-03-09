Prokuratura ustali przebieg sprzeczki do której miało dojść pomiędzy radomskim radnym a trenerem Radomiaka

Na podstawie ustaleń prokurator zdecyduje czy w tej sprawie będzie prowadzone postępowanie z urzędu.

Do prokuratury wpłynęły już materiały w sprawie kłótni do jakiej miało dojść po wczorajszym meczu Radomiaka z GKS Katowice. Dotychczas zajmowała się tym policja. Przypomnijmy, miało dojść do sprzeczki pomiędzy radomskim radnym Dariuszem Wójcikiem, a trenerem Gonçalo Feio, a w jej wyniku polityk miał uderzyć szkoleniowca w twarz. Zawiadomienie złożył pokrzywdzony. Zarówno trener jak i radny zostali przesłuchani.

W prokuraturze w szczególności będziemy ustalać przebieg tego zdarzenia, bowiem wersje obydwu uczestników są sprzeczne, a ostatecznie prokurator zdecyduje czy w tej sprawie prowadzone będzie postępowanie z urzędu czy też prokurator nie będzie inicjował dochodzenia. Według wstępnych ustaleń możemy mieć do czynienia zarówno z zachowaniem polegającym na naruszeniu nietykalności cielesnej, jak i ze zdarzeniem w wyniku którego doszło do spowodowania obrażeń poniżej siedmiu dni - Mówi Aneta Góźdź, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Nieoficjalnie powodem sprzeczki miał być stan murawy stadionu przy ul. Struga.

