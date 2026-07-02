Zmiana dla pacjentów w Radomiu. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna w nowym miejscu

Od 1 lipca Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna nie funkcjonuje już w siedzibie Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Świadczenia są udzielane w budynku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Nowa organizacja przyjęć zakłada, że po wejściu do budynku SOR pacjenci powinni pobrać bilet z biletomatu, a następnie zgłosić się do okienka rejestracji. Po rejestracji zostaną skierowani do poczekalni.

Godziny pracy Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej pozostają bez zmian. Od poniedziałku do piątku placówka przyjmuje pacjentów od godziny 18.00 do 8.00 następnego dnia. W soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy opieka jest dostępna całodobowo – od godziny 8.00 do 8.00 dnia następnego – mówi Wiktoria Kościelniak, rzeczniczka prasowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Pacjenci mogą kontaktować się również telefonicznie pod numerem 48 361 51 00. Połączenia będą przekierowywane do Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej wyłącznie w godzinach jej funkcjonowania.

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