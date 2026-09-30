Zniszczone kapliczki w Radomiu. Policja zatrzymała podejrzanego

Do zniszczeń doszło w połowie września. Jak informuje policja, to między innymi kapliczka słupowa przy ulicy Kwiatkowskiego i Białej, kapliczki przy ulicy Limanowskiego, Słowackiego, Wierzbickiej, Ofiar Firleja, figury na elewacji Katedry przy ulicy Sienkiewicza oraz figury przy skrzyżowaniu ulic Młodzianowskiej i Wiejskiej. Sprawca uszkodził zabytki m.in. poprzez oblanie ich farbą. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsc zdarzeń i zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Na ich podstawie ustalili osobę podejrzaną o dokonanie zniszczeń.

Dzięki podjętym działaniom policjanci ustalili, kto dopuścił się zniszczeń i w poniedziałek rano w miejscu zamieszkania zatrzymali 34-letniego mieszkańca Radomia. Mężczyzna został osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 12 zarzutów. Mężczyzna odpowie m.in. za niszczenie zabytków, obrazę uczuć religijnych i czyn chuligański, informuje Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

29 września sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt na trzy miesiące.

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