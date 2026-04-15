Związkowcy alarmują- 150 osób w Fabryce Broni może stracić pracę. Potrzebne są nowe zamówienia

Fabryka Broni może rocznie wyprodukować 100 tysięcy sztuk broni. Zakład postawił na automatyzację i robotyzację Symbolem zakładu jest obecnie karabin MSBS GROT 3, który jest używany przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Jednak dużych zamówień od służb mundurowych na razie brak.

Jesteśmy w stanie te karabiny produkować praktycznie od zaraz. Dokumentacja dotycząca umów krąży między fabryką a Agencją Uzbrojenia i tego też nie rozumiemy. Jeżeli nie dostaniemy zamówień długoterminowych, dużych, jest takie niebezpieczeństwo, że że po prostu nie będziemy w stanie utrzymać takiej liczby załogi. Obecnie na na fabryce pracuje około 150-160 pracowników na umowach terminowych. Oni najbardziej są zaniepokojeni tą sytuacją. Jesteśmy zdeterminowani,, żeby utrzymać ten zakład. A tym bardziej że w tym roku jest rocznica 50 rocznica Radomskiego czerwca i tak jak powiedziałem, nie chciałbym, żeby historia się powtórzyła - mówi Daniel Dorociński z NSZZ Solidarność Fabryki Broni w Radomiu.

Przypomnijmy. W zeszłym roku Fabryka Broni obchodziła jubileusz 100 lecia swojego istnienia.

