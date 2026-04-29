1 maja rozpocznie się elektroniczny nabór do radomskich żłobków

Elektroniczny nabór kandydatów na rok szkolny 2026/2027 będzie prowadzony za pomocą systemu dostępnego TUTAJ. Na stronie znajduje się też szczegółowy regulamin rekrutacji.

Zgodnie z harmonogramem, rejestracja wniosków będzie się odbywała od 1 maja do 31 maja 2026 roku. Do 10 czerwca 2026 roku zostanie ogłoszona lista dzieci wstępnie zakwalifikowanych do żłobków, po czym w ciągu 10 dni roboczych rodzice będą zobowiązani do dostarczenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów przyjęcia dziecka do placówki. 30 czerwca zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych, które będą uczęszczały do żłobka od 1 września 2026 r.

Jednocześnie nadal trwa, prowadzony w tradycyjnej, papierowej formie, nabór do nowego żłobka przy ul. Piastowskiej na Michałowie, którego otwarcie planowane jest na 1 czerwca 2026 roku. Wciąż są wolne miejsca. Rodzice zainteresowani opieką nad dziećmi jeszcze przed wrześniem, mogą zapisać dziecko w sekretariacie Miejskiego Zespołu Żłobków „Radomirek” w Radomiu przy ul. Batalionów Chłopskich 33 w Radomiu.- Mówi wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk

Obecnie w radomskich żłobkach jest ponad 600 miejsc dla maluchów.