Pali się wysypisko śmieci na Wincentowie!

Nad okolicą unosi się gesty dym, widoczny z dużej odległości- jego zapach jest wyczuwalny nawet w centrum Radomia.

Na miejscu pracuje 17 zastępów, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgłoszenie dostaliśmy o godzinie 5:39. Jak długo gaszenie tego pożaru może potrwać tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo tutaj mamy trudność z przelewaniem zalegających śmieci. Ten obszar, który się pali, to jest to jest duży obszar, niemal 300 metrów kwadratowych wysypiska. Ze względu na zapach dymu i palonych śmieci, który czuć w mieście zalecam nie otwierać okien i nie wietrzyć mieszkań. Natomiast ten dym i zapach nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. - Mówi Kpt. Adrian Skrzek rzecznik radomskiej Straży Pożarnej

Akcja gaśnicza potrwa kilka godzin.Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru.

Więcej informacji wkrótce.