Pali się wysypisko śmieci na Wincentowie!

Sandra Białek-Pawłowska
2026-04-29 7:50

Pali się wysypisko śmieci na Wincentowie w Radomiu. Na miejscu pracuje 17 zastępów straży pożarnej, które intensywnie walczą z ogniem.

Autor: Facebook: Aktywny i Czysty Radom/ Facebook

Nad okolicą unosi się gesty dym, widoczny z dużej odległości- jego zapach jest wyczuwalny nawet w centrum Radomia.

Na miejscu pracuje 17 zastępów, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgłoszenie dostaliśmy o godzinie 5:39. Jak długo gaszenie tego pożaru może potrwać tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo tutaj mamy trudność z przelewaniem zalegających śmieci. Ten obszar, który  się pali, to jest to jest duży obszar, niemal 300 metrów kwadratowych wysypiska. Ze względu na zapach dymu i palonych śmieci, który czuć w mieście zalecam nie otwierać okien i nie wietrzyć mieszkań.  Natomiast ten dym i zapach nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców. - Mówi Kpt. Adrian Skrzek rzecznik radomskiej Straży Pożarnej 

Akcja gaśnicza potrwa kilka godzin.Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru.

Więcej informacji wkrótce.