Radom uczci pamięć posła Litewki. Będzie minuta ciszy na pl. Corazziego

Pogrzeb tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki odbędzie się jutro w Sosnowcu. Będzie miał charakter państwowy. W internecie pojawiła się akcja, by pożegnać parlamentarzystę.

- Nie każdy będzie miał możliwość wzięcia udziału w pogrzebie posła Litewki. Chcemy pokazać pamięć o człowieku, który zaangażował się w pomoc ludziom i zwierzętom. Chcemy by pamięć o nim z nami pozostała. Dlatego zapraszamy wszystkich by przyszli na pl. Corazziego ze swoimi czworonogami - mówi Maryla Rybińska z radomskiego schroniska dla zwierząt.

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek po południu potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.