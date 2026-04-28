Radom uczci pamięć posła Litewki. Będzie minuta ciszy na pl. Corazziego

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-04-28 14:02

Radom jutro uczci pamięć tragicznie zmarłego w czwartek posła Łukasza Litewki minutą ciszy. Organizatorzy wydarzenia apelują by przyjść jutro o 19 na plac Corazziego ze swoimi czworonogami.

Pogrzeb tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki odbędzie się jutro w Sosnowcu. Będzie miał charakter państwowy. W internecie pojawiła się akcja, by pożegnać parlamentarzystę. 

- Nie każdy będzie miał możliwość wzięcia udziału w pogrzebie posła Litewki. Chcemy pokazać pamięć o człowieku, który zaangażował się w pomoc ludziom i zwierzętom. Chcemy by pamięć o nim z nami pozostała. Dlatego zapraszamy wszystkich by przyszli na pl. Corazziego ze swoimi czworonogami - mówi Maryla Rybińska z radomskiego schroniska dla zwierząt. 

Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął w ubiegły czwartek po południu potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej.