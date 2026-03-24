10 lat pomagania młodym. Kombinat Aktywności Społecznej zaprasza na jubileuszowe spotkanie

Anna Badowska
2026-03-24 11:00

Rozmowa, wsparcie i praktyczne zajęcia dla każdego – tak Kombinat Aktywności Społecznej chce świętować swoje 10-lecie. Już 25 marca mieszkańcy Radomia będą mogli zajrzeć do siedziby stowarzyszenia i z bliska poznać jego działania.

10 lecie Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej

Autor: Dominika Nowak / Materiały prasowe Od lewej Dominika Nowak - koordynator wolontariuszy w stowarzyszeniu, Agnieszka Sekulska - prezes stowarzyszenia

Od dekady organizacja działa na rzecz zdrowia psychicznego, szczególnie wśród młodzieży. Tworzy przestrzeń do rozmowy, wsparcia i szukania rozwiązań w trudnych momentach. Teraz zaprasza mieszkańców do wspólnego świętowania jubileuszu.

Od godziny 15-tej mamy warsztaty. Najpierw warsztaty oddechowe z Klaudią Purc, naszą wolontariuszką. Później warsztaty z komunikacji. To będzie komunikacja poprzez rysunek. Dołączą do nas wolontariusze, nasi pracownicy. Wydarzenie jest otwarte dla każdego, będzie na nim mówić o nas, naszych celach – mówi Agnieszka Sekulska, prezes Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej.

Spotkanie odbędzie się 25 marca w siedzibie organizacji przy ulicy Szewskiej w Radomiu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

