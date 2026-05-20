Powstała nowa ścieżka rowerowa w historycznym miejscu Radomia. Zaznaczono na niej fragmtny murów miejskich oraz dawnych baszt

Wojciech Wójcikowski
2026-05-20 10:36

Radomscy rowerzyści mogą już przejechać drogą dla rowerów wzdłuż Miasta Kazimierzowskiego. Powstała ona wzdłuż odcinka ulicy Limanowskiego od Ronda Kisielewskiego do ulicy Wałowej. Drogowcy na tym odcinku zaznaczyli odwzorowanie śladów dawnych baszt i murów miejskich,

Autor: MZDiK/ Materiały prasowe

Jak wyjaśniają miejscy drogowcy nowa ścieżka zapewni połączenie rowerowe z Placem Kotlarza, a dalej między innymi z Parkiem Stary Ogród, bulwarem na Zamłyniu i zalewem na Borkach. O zbudowanie takiego połączenia przez centrum miasta wnioskowali między innymi w budżecie obywatelskim radomscy rowerzyści.

W trakcie inwestycji zostały przeprowadzone badania archeologiczne, podczas których odkryte zostały fragmenty starych murów miejskich. Aby pokazać Radomianom i turystom, w których miejscach one dawniej stały, zostały odwzorowane ich ślady na nowej nawierzchni drogi dla rowerów i równoległego chodnika. Wykonano je ze specjalnie przyciętych kamieni polnych, zalanych żywicą - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. 

Odcinek ścieżki rowerowej został wybudowany za pieniądze z programu Polska Wschodnia. 

