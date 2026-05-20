Powstała nowa ścieżka rowerowa w historycznym miejscu Radomia. Zaznaczono na niej fragmtny murów miejskich oraz dawnych baszt

Jak wyjaśniają miejscy drogowcy nowa ścieżka zapewni połączenie rowerowe z Placem Kotlarza, a dalej między innymi z Parkiem Stary Ogród, bulwarem na Zamłyniu i zalewem na Borkach. O zbudowanie takiego połączenia przez centrum miasta wnioskowali między innymi w budżecie obywatelskim radomscy rowerzyści.

W trakcie inwestycji zostały przeprowadzone badania archeologiczne, podczas których odkryte zostały fragmenty starych murów miejskich. Aby pokazać Radomianom i turystom, w których miejscach one dawniej stały, zostały odwzorowane ich ślady na nowej nawierzchni drogi dla rowerów i równoległego chodnika. Wykonano je ze specjalnie przyciętych kamieni polnych, zalanych żywicą - mówi Łukasz Kościelniak rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Odcinek ścieżki rowerowej został wybudowany za pieniądze z programu Polska Wschodnia.

