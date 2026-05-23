Górnik rozgromił Radomiaka 6:2 na koniec sezonu

Ostatni mecz sezonu 2025/2026 ułożył się po myśli gospodarzy, którzy już od pierwszych minut narzucili swój styl gry. Górnik bardzo skutecznie zaprezentował się w pierwszej połowie, budując wysoką przewagę. W drugiej części spotkania radomianie podjęli walkę i zdołali dwukrotnie pokonać bramkarza rywali.

Przebieg spotkania w Zabrzu

Gospodarze mocno otworzyli mecz – po dwunastu minutach gry i dwóch golach Maksyma Chłania było 2:0. Do przerwy Górnik dorzucił jeszcze trzy trafienia, z czego dwa były dziełem Lukáša Sadílka, a jedno Sondre Lisetha.

Na początku drugiej połowy, w 52. minucie, na 6:0 podwyższył Erik Janža. Od tego momentu Radomiak zaczął mocniej dochodzić do głosu i szukać swoich szans w ofensywie.W 71. minucie honorową bramkę dla Zielonych zdobył Elves Baldé, a niespełna osiem minut później wynik na 6:2 ustalił Salifou Soumah. W końcówce meczu gra się wyrównała, a rezultat nie uległ już zmianie.

Jak grali inni? Wyniki 34. kolejki Ekstraklasy

Mecz w Zabrzu odbywał się w ramach wielkiego finału sezonu. Wszystkie zespoły grały o tej samej porze w tzw. Multilidze. Oto jak zakończyły się pozostałe spotkania ostatniej serii gier:

Legia Warszawa – Motor Lublin 4:0

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin 1:0

Lech Poznań – Wisła Płock 2:2

Raków Częstochowa – Arka Gdynia 3:0

Widzew Łódź – Piast Gliwice 2:1

Cracovia – Korona Kielce 1:1

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – Lechia Gdańsk 3:2

Pogoń Szczecin – GKS Katowice 1:1

Koniec rozgrywek PKO BP Ekstraklasy

Dzisiejsze starcia definitywnie zamknęły ligowe zmagania w sezonie 2025/2026. Poznaliśmy ostateczny układ tabeli, mistrza kraju oraz drużyny, które żegnają się z najwyższą klasą rozgrywkową. Piłkarze udają się teraz na zasłużone urlopy. Radomiak Radom kończy sezon na 10 miejscu w tabeli Ekstraklasy. Przerwa letnia potrwa kilka tygodni – powrót na boiska Ekstraklasy i start nowego sezonu zaplanowano na lipiec.