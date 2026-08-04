127 zarzutów oszustwa. Akt oskarżenia trafił do sądu w Radomiu

Prokuratura Rejonowa Radom–Wschód w Radomiu skierowała do Sądu Okręgowego w Radomiu akt oskarżenia przeciwko Damianowi D. Śledczy zarzucają mu popełnienie łącznie 127 oszustw.

Śledczy zarzucają mężczyźnie dokonanie łącznie 127 oszustw na szkodę wielu pokrzywdzonych, w tym w okresie od 16 sierpnia 2022 r. do dnia 17 kwietnia 2023 r. 123 przestępstw popełnionych przy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego urządzeń elektronicznych, głównie marki Apple i innych towarów na szkodę 120 osób fizycznych, 3 podmiotów gospodarczych i towarzystwa ubezpieczeniowego oraz dwóch oszustw, popełnionych w okresie od 30 maja 2022 r. do dnia 19 kwietnia 2023 r. na szkodę banku komercyjnego z siedzibą w Katowicach, informuje Aneta Góźdź rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Zgodnie z zarządzeniem prokuratora pokrzywdzeni zostali poinformowani o skierowaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o przysługujących im uprawnieniach procesowych.

Za zarzucane czyny Damianowi D. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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