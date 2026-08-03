Szpitalne łóżko zamiast opieki. Radomska lecznica apeluje przed wakacyjnymi wyjazdami

Okres letnich urlopów to dla wielu rodzin czas odpoczynku, jednak dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego to także powrót dobrze znanego problemu. W wakacje, a także podczas długich weekendów i świąt, na oddziały placówki trafiają osoby starsze i przewlekle chore, których pobyt nie ma uzasadnienia medycznego.

Najczęściej dotyczą osób starszych, przewlekle chorych i samotnych, które wymagają stałej opieki. Zdarza się, że ich pobyt w szpitalu nie wynika z nagłego pogorszenia stanu zdrowia, ale z braku zapewnienia im opieki na czas nieobecności rodziny. Szpital jest miejscem, w którym udzielana jest pomoc osobom wymagającym diagnostyki i leczenia. Dlatego apelujemy, aby z odpowiednim wyprzedzeniem organizować opiekę nad seniorami i osobami przewlekle chorymi na czas urlopów. Pozwala to uniknąć niepotrzebnych hospitalizacji i zapewnia szybszy dostęp do opieki medycznej pacjentom, którzy rzeczywiście jej potrzebują – mówi Wiktoria Kościelniak, rzeczniczka prasowa Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radomski Szpital Specjalistyczny apeluje do mieszkańców regionu o odpowiedzialność i odpowiednie planowanie. Organizowanie opieki nad seniorami i osobami przewlekle chorymi na czas nieobecności rodziny powinno odbywać się z wyprzedzeniem. Skorzystanie z pomocy instytucji opiekuńczych czy wynajęcie wykwalifikowanego opiekuna pozwala uniknąć niepotrzebnego stresu dla samych pacjentów i zapewnia płynną pracę radomskiej lecznicy.

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