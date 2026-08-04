W Radomiu powstaje mural ks. Romana Kotlarza. Uroczyste odsłonięcie już 18 sierpnia

Anna Badowska
Anna Badowska
2026-08-04 8:36

Trwają prace nad muralem upamiętniającym księdza Romana Kotlarza – niezłomnego kapłana, który wspierał robotników podczas radomskiego Czerwca '76. Organizatorzy potwierdzili, że oficjalne odsłonięcie gotowego dzieła odbędzie się 18 sierpnia, w rocznicę śmierci duchownego.

Rusztowanie przy ścianie bloku z powstającym muralem ks. Romana Kotlarza. O szczegółach w Radomiu informuje Eska Radom.
Autor: Fundacja Czerwiec 76 im. Stanisława Kowalskiego / Materiały prasowe

Ogromne malowidło ozdobi ścianę bloku przy ulicy Powstańców Śląskich 5 w Radomiu. Wykonanie tego historycznego dzieła powierzono artyście plastykowi, Piotrowi Szczygłowi. To inicjatywa, za którą stoi Fundacja Czerwiec 76 im. Stanisława Kowalskiego. Prace wkroczyły już w decydującą fazę, a organizatorzy podali ostateczną datę finału całego przedsięwzięcia. Uroczyste odsłonięcie muralu zaplanowano na 18 sierpnia. Data ta jest wysoce symboliczna i nieprzypadkowa – to właśnie tego dnia przypada rocznica śmierci księdza Kotlarza, który zapisał się w historii jako duchowny otwarcie stający po stronie protestujących robotników.

Mimo zaawansowanych prac malarskich, kwestia pełnego finansowania wciąż pozostaje otwarta. Koszty obejmują nie tylko sam proces twórczy, ale i specjalistyczne preparaty niezbędne do zabezpieczenia malowidła przed zniszczeniem i zapewnienia mu wieloletniej trwałości. Z tego względu zbiórka wciąż trwa.

Prosimy o wsparcie tego projektu. Wszystkie niezbędne informacje są na naszej stronie www.czerwiec76.pl. Dalsze środki pomogą nam również na zabezpieczenie muralu przed zniszczeniem – apeluje Łukasz Kowalski, prezes fundacji.

Powstający mural ma być trwałym, międzypokoleniowym symbolem i hołdem dla heroicznej postawy radomskiego duszpasterza. Przypomnijmy, uroczyste odsłonięcie muralu już 18 sierpnia. Wydarzenie rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele pw. Chrystusa Króla na ulicy Orląt Lwowskich 9. 

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