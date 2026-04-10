16 milionów złotych na rozwój kardiologii w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy

Chodzi o zakup sprzętu do wykonywania ​EKG i zakup angiografu. Dodatkowo powstać ma hybrydowa sala operacyjna. Sprzęt jest potrzebny, bo chorych stale przybywa.

- Będzie to sprzęt przeznaczony dla różnych części Klinicznego Oddziału Kardiologii - zarówno dla pracowni elektrofizjologii, jak i hemodynamiki. Wśród zakupów znajdzie się m.in. nowoczesny system monitorowania pacjentów, wykorzystywany zarówno na sali R, jak i na odcinku ogólnym - obejmujący 27 monitorów, stacjonarnych i mobilnych. To także specjalistyczny sprzęt do wszczepiania urządzeń, takich jak stymulatory i defibrylatory oraz do badań elektrofizjologicznych. Tego wyposażenia jest naprawdę bardzo dużo - tłumaczył lek. Paweł Świgoń, kierownik Klinicznego Oddziału Kardiologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Szacuje się, że co roku w Polsce zawału dostaję 70-80 tys. osób. Co piątej z nich nie udaję się uratować.

