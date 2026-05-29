Tu potrzebna jest każda para rąk... Strażacy z Radomia biorą udział w akcji gaszenia lasu w powiecie wołomińskim

Wojciech Wójcikowski
2026-05-29 9:39

Strażacy z Radomia wyjechali by pomagać w gaszeniu pożaru lasów w powiecie wołomińskim i mińskim. Na miejscu działa kilkunastu strażaków są też wozy bojowe.

Autor: Mateusz Gołębiewski / Radio ESKA

Akcja gaśnicza w powiecie wołomińskim prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na ok. 100 ha- informowało o poranku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na miejscu są też strażacy z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Radomiu oraz Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białobrzegach. 

Na miejsce działań zadysponowano pojazdy pożarnicze wchodzące w skład Kompanii Gaśniczej Wisła i Narew centralnego odwodu operacyjnego. Są to między innymi samochód średni gaśniczy z przyczepą pompową, samochód ciężki gaśniczy, a także samochód ciężki wężowy - mówi Adrian Skrzek rzecznik radomskich strażaków. 

Dogaszanie pożaru może potrwać kilka dni. 

