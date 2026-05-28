Pożar dachu szkoły w Kruszewie. Ewakuowano uczniów i nauczycieli

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 13:18. Ogień objął dach budynku szkoły. Na miejsce skierowano liczne siły straży pożarnej, które szybko przystąpiły do działań gaśniczych i zabezpieczenia obiektu.

Na etapie zgłoszenia dostaliśmy informację, że rozpoczęto ewakuację osób będących w budynku. Na miejscu strażacy ewakuowali 47 dzieci oraz 20 nauczycieli i personel. Pożar został już zlokalizowany. W obecnej chwili trwa sprawdzanie miejsca pożaru, czy nie ma gdzieś zarzewi ognia. W przedmiotowym zdarzeniu nikt nie ucierpiał – mówi Michał Maroszek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

W akcji uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej PSP i OSP, a także Grupa Operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na miejscu pracowała również grupa dronowa wspierająca działania rozpoznawcze z powietrza.

Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru.

