Pożar dachu szkoły w Kruszewie. Ewakuowano uczniów i nauczycieli

Anna Badowska
2026-05-28 15:30

Pożar wybuchł w godzinach popołudniowych na dachu budynku szkoły w Kruszewie w gminie Pniewy. Jak informuje grójecka Straż Pożarna, sytuacja została już opanowana. Obecnie prowadzone są działania związane z dogaszaniem pogorzeliska. Wszyscy znajdujący się w obiekcie zostali bezpiecznie ewakuowani. Nie ma osób poszkodowanych.

Spłonął dach budynku szkoły w Kruszewie ( gmina Pniewy)

Autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu / Materiały prasowe

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło około godziny 13:18. Ogień objął dach budynku szkoły. Na miejsce skierowano liczne siły straży pożarnej, które szybko przystąpiły do działań gaśniczych i zabezpieczenia obiektu.

Na etapie zgłoszenia dostaliśmy informację, że rozpoczęto ewakuację osób będących w budynku. Na miejscu strażacy ewakuowali 47 dzieci oraz 20 nauczycieli i personel. Pożar został już zlokalizowany. W obecnej chwili trwa sprawdzanie miejsca pożaru, czy nie ma gdzieś zarzewi ognia. W przedmiotowym zdarzeniu nikt nie ucierpiał – mówi Michał Maroszek, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

W akcji uczestniczyło 11 zastępów straży pożarnej PSP i OSP, a także Grupa Operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na miejscu pracowała również grupa dronowa wspierająca działania rozpoznawcze z powietrza.

Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru. 

