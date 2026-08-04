16 ofiar i 191 wypadków. Mazowiecka policja podsumowała pierwszy miesiąc wakacji na drogach

Od 26 czerwca do 31 lipca na drogach województwa mazowieckiego doszło do 191 wypadków drogowych. Zginęło w nich 16 osób, a 249 zostało rannych – wynika z podsumowania opublikowanego przez Mazowiecką Policję.

W czasie wakacyjnych działań funkcjonariusze ruchu drogowego kontrolowali między innymi prędkość, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz trzeźwość kierowców. Reagowali również na wykroczenia i przestępstwa w ruchu drogowym.

Policjanci skontrolowali 224 autobusy, z czego 167 kontroli przeprowadzono w wyznaczonych miejscach. Podczas tych działań ujawniono trzy nieprawidłowości.

Dużą część wakacyjnych działań stanowiły kontrole trzeźwości. Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 100 tysięcy badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. W ich wyniku ujawniono ponad 460 kierujących, którzy prowadzili pojazdy po wcześniejszym spożyciu alkoholu.

Policja zapowiada kontynuację wzmożonych działań na drogach przez kolejne tygodnie wakacji.

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