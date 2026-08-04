Przebudowa ul. Idalińskiej nabiera tempa. Część trasy już przejezdna

Przebudowa ulicy Idalińskiej jest jedną z największych inwestycji drogowych realizowanych obecnie w południowo-wschodniej części Radomia. Postęp prac pozwolił na otwarcie dla ruchu odcinków ulic Idalińskiej pomiędzy Rzeszowską a Gałczyńskiego oraz Gałczyńskiego między Idalińską a Bliską. Od 4 lipca kursują tam również autobusy linii 3 i 11, dla których wprowadzono nowe trasy objazdów.

Oddano tam do użytku chodniki z kostki, asfaltową jezdnię z oznakowaniem poziomym, wyniesione skrzyżowanie z ul. Rzeszowską i rondo u zbiegu z ul. Gałczyńskiego. Jego centralna wyspa jest wybrukowana, aby autobusy mogły tam skręcać w lewo z możliwością przejeżdżania przez nią kołami. Podobne rozwiązania zostały zastosowane także na kilku przebudowywanych skrzyżowaniach na Idalinie. Wybrukowane łuki są tam nieco szersze - specjalnie dla autobusów i innych większych pojazdów, na przykład śmieciarek.. Na całym odcinku od ulicy Źródłowej do Kościoła Świętego Stefana są już ustawione krawężniki oraz wykonane chodniki i zjazdy do posesji. Zainstalowano poza tym słupy oświetleniowe i wykonano niezbędne roboty kanalizacyjne. Roboty brukarskie trwają teraz przed kościołem oraz na odcinku pomiędzy ulicami Słowackiego a Rzeszowską. Wykonawca robót przystąpił poza tym do przebudowy odcinków ulic Wyścigowej i Przejazd. Po skończeniu tej części prac będzie można dokończyć wybudowane już w większości skrzyżowanie o ruchu okrężnym z nowym przedłużeniem ulicy Białej. W pierwszym tygodniu sierpnia ma być układana ostatnia warstwa nawierzchni jezdni od ulicy Wiertniczej w kierunku północnym, informuje Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji Miejskiej w Radomiu.

Wartość zadania wynosi około 13,9 mln zł. Realizacja przedsięwzięcia jest współfinansowana ze środków pozyskanych przez Radom od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z harmonogramem przebudowa ulicy Idalińskiej ma zakończyć się do końca września.

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