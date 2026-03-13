17 firm chcę wykonać remont sali radomskiej orkiestry kameralnej w radomskim magistracie

Wojciech Wójcikowski
Wojciech Wójcikowski
2026-03-13 10:48

17 ofert wpłynęło w przetargu na przebudowę sali radomskiej orkiestry kameralnej w Radomiu. W planach jest gruntowny remont - łącznie z wyminą krzeseł na widowni, sceny i przygotowaniem zaplecza dla występujących tam artystów.



Najtańsza oferta opiewa na sumę ponad 30 milionów złotych. Firma, która zostanie wybrana w przetargu będzie miała 17 miesięcy na wykonanie prac. Zakres planowanych prac obejmuje przebudowę sceny, widowni, w tym w tym m.in. wymianę foteli i wykonanie nowej wewnętrznej zapadni scenicznej. Gruntowny remont przejdą również foyer, hol, szatnia oraz całe zaplecze techniczne. Zostaną również zamontowane nowe instalacje, w tym wentylacja i klimatyzacja.

– To inwestycja niezwykle ważna dla rozwoju kultury w naszym mieście. Pozwoli Radomskiej Orkiestrze Kameralnej tworzyć plany dalszego rozwoju i z pewnością przyczyni się wzbogacenia oferty kulturalnej. Jestem przekonany, że po przebudowie sali, koncerty i inne wydarzenia kulturalne będziemy mogli oglądać w dużo bardziej komfortowych warunkach niż do tej pory – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Na remont sali Radomskiej Orkiestry Kameralnej zabezpieczone zostały pieniądze w budżecie miasta. 

