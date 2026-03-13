Radny Dariusz Wójcik wydał oświadczenie o porozumieniu z Gonçalo Feio

Przypomnijmy, w ostatnią niedzielę, po meczu Radomiaka z GKS Katowice miało dojść do sprzeczki pomiędzy radnym a trenerem. W jej wyniku polityk miał uderzyć szkoleniowca w twarz. Po tym wydarzeniu Gonçalo Feio zrezygnował z bycia trenerem radomskiej drużyny.

Wczoraj radomski radny wydał oświadczenie dotyczące jego konfliktu z trenerem. Wynika z niego że obie strony zawarły porozumienie w sprawie i zobowiązały się do nie komentowania jej publicznie. Poniżej pełna treść oświadczenia:

W związku z wydarzeniami, które miały miejsce w ostatnich dniach, informuje, że pomiędzy stronami zostało zawarte porozumienie regulujące tę sytuacje. W jego ramach obie strony zobowiązały się do nie wypowiadania się publicznie na temat szczegółów zdarzenia. Z mojej strony traktuję tę sprawę jako zamkniętą i wierzę, że pozwoli to wszystkim skupić się na tym co najważniejsze - Spokojnej pracy oraz dalszym funkcjonowaniu klubu. Dziękuje wszystkim osobom za okazane wsparcie

Nowym trenerem Radomiaka został Kiko Ramirez, który do tej pory pełnił w drużynie funkcje asystenta trenera. Już dziś poprowadzi zielonych w spotkaniu z Legią Warszawa. Mecz rozpocznie się o godz. 20.30.

