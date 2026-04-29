17 podstaw poszukiwawczych i sądowe zakazy. 31-latek zatrzymany po nocnej kontroli

Anna Badowska
2026-04-29 11:18

Nocna kontrola drogowa w Radomiu zakończyła się zatrzymaniem mężczyzny, który od dawna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Lista jego przewinień okazała się wyjątkowo długa.

Wędki były tylko przykrywką. Na bydgoskim targowisku policja odkryła nielegalny biznes

i

Autor: Anna Kisiel

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który był poszukiwany na podstawie aż 17 podstaw poszukiwawczych. Do interwencji doszło w nocy podczas rutynowej kontroli drogowej.

Policjanci zatrzymali do kontroli auto, za którego kierownicą siedział młody mężczyzna, a w pojeździe miał kilka kompletów tablic rejestracyjnych i naklejek legalizacyjnych, które jak twierdził miały być kolekcjonerskie. Wszystkie były przypisane do jednej marki i modelu auta. W trakcie kontroli mężczyzna podawał fałszywe dane osobowe, nie chciał współpracować i podać właściwych danych. Jego auto zostało odholowane, a on osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Podczas wykonywanych czynności policjanci ustalili tożsamość kierowcy to 31-letni mieszkaniec Radomia, który jak się okazało miał wiele do ukrycia i chciał uniknąć odpowiedzialności. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że jest poszukiwany na podstawie 11 listów gończych oraz 6 zarządzeń w celu odbycia zaległych kar pozbawienia wolności lub uiszczenia grzywien. Wiele z nich dotyczyło przestępstw przeciwko mieniu. Dodatkowo mężczyzna kierował autem pomimo trzech sądowych zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanych przez sąd – mówi Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

31- latek został doprowadzony do aresztu, gdzie będzie odbywał zaległą karę 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za złamanie sądowych zakazów oraz tworzenie fałszywych dowodów.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ:  Pożar wysypiska w Radomiu

pożar wysypiska
Galeria zdjęć 3