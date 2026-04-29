17 podstaw poszukiwawczych i sądowe zakazy. 31-latek zatrzymany po nocnej kontroli

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który był poszukiwany na podstawie aż 17 podstaw poszukiwawczych. Do interwencji doszło w nocy podczas rutynowej kontroli drogowej.

Policjanci zatrzymali do kontroli auto, za którego kierownicą siedział młody mężczyzna, a w pojeździe miał kilka kompletów tablic rejestracyjnych i naklejek legalizacyjnych, które jak twierdził miały być kolekcjonerskie. Wszystkie były przypisane do jednej marki i modelu auta. W trakcie kontroli mężczyzna podawał fałszywe dane osobowe, nie chciał współpracować i podać właściwych danych. Jego auto zostało odholowane, a on osadzony w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Podczas wykonywanych czynności policjanci ustalili tożsamość kierowcy to 31-letni mieszkaniec Radomia, który jak się okazało miał wiele do ukrycia i chciał uniknąć odpowiedzialności. Po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych wyszło na jaw, że jest poszukiwany na podstawie 11 listów gończych oraz 6 zarządzeń w celu odbycia zaległych kar pozbawienia wolności lub uiszczenia grzywien. Wiele z nich dotyczyło przestępstw przeciwko mieniu. Dodatkowo mężczyzna kierował autem pomimo trzech sądowych zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydanych przez sąd – mówi Justyna Jaśkiewicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

31- latek został doprowadzony do aresztu, gdzie będzie odbywał zaległą karę 5 lat pozbawienia wolności. Odpowie również za złamanie sądowych zakazów oraz tworzenie fałszywych dowodów.

