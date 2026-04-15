Miał ugodzić nożem znajomego w klatkę piersiową. Jest areszt i zarzuty dla 44- latka

Do zdarzenia miało dojść kilka dni temu. Do wyjaśnienia funkcjonariusze jeszcze tego samego dnia zatrzymali 4 mężczyzn (od 22 do 59 lat), natomiast kilka godzin później w jednym z mieszkań na terenie miasta kryminalni zatrzymali nietrzeźwego 41-latka, podejrzanego o atak nożem. Wszyscy zostali osadzeni w policyjnych pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.

Po wytrzeźwieniu 41-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Wschód. Przedstawiono mu zarzuty usiłowania zabójstwa i uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna w przeszłości był już karany. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i zastosował wobec zatrzymanego 3 - miesięczny areszt - mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej policji.

44 latkowi grozi kara od 10 lat więzienia do nawet dożywocia.

