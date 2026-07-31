18-latek zatrzymany do kontroli drogowej. Wiózł pasażera na pniu drzewa zamiast fotela!

Radom: 18-latek za kierownicą Fiata złamał przepisy drogowe

Funkcjonariusze patrolowali ulice miasta w środę, 29 lipca, gdy ich wzrok przykuł Fiat poruszający się ulicą Wojska Polskiego. Mundurowi postanowili zainterweniować, ponieważ kierowca zignorował zakaz zawracania i podróżował bez pasów bezpieczeństwa. Pojazd zatrzymano do kontroli. Za kierownicą siedział 18-latek, ale to podróżujący z nim mężczyzna natychmiast wzbudził największe zdumienie mundurowych.

Kontrola drogowa w Radomiu ujawniła pasażera siedzącego na pieńku

Omawiane zdarzenie idealnie wpisuje się w znane powiedzenie o tym, że "Polak potrafi". To popularne hasło wywodzi się z czasów PRL, gdzie początkowo służyło jako państwowy slogan propagandowy motywujący obywateli do pracy. Z upływem lat nabrało jednak ironicznego charakteru i dziś opisuje się nim głównie absurdalne pomysły, garażowe naprawy oraz powszechne kombinowanie.

Z dokładnie taką motoryzacyjną prowizorką spotkali się policjanci podczas opisywanej interwencji. Gdy podeszli do samochodu, kompletnie zaskoczył ich widok niecodziennego siedziska w aucie, z którego korzystał pasażer osobowego Fiata.

- Okazało się, że wymontowany jest fotel samochodowy, a pasażer siedzi na pniu drzewa i też nie korzysta z pasów bezpieczeństwa - przekazała w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Finał wycieczki okazał się surowy w skutkach. Policjanci zdecydowali o ukaraniu mandatami karnymi zarówno 18-letniego kierowcę, jak i pasażera. Mundurowi zatrzymali także dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.

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