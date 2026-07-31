18-latek zatrzymany do kontroli drogowej. Wiózł pasażera na pniu drzewa zamiast fotela!

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-31 12:10

Skrajną nieodpowiedzialnością i specyficzną pomysłowością wykazał się młody kierowca oraz jego kompan jadący osobowym Fiatem. Kontrola drogowa policji ujawniła, że pasażer podróżował, siedząc na zwykłym pniu drzewa zamiast na fotelu!

Radom: 18-latek za kierownicą Fiata złamał przepisy drogowe

Funkcjonariusze patrolowali ulice miasta w środę, 29 lipca, gdy ich wzrok przykuł Fiat poruszający się ulicą Wojska Polskiego. Mundurowi postanowili zainterweniować, ponieważ kierowca zignorował zakaz zawracania i podróżował bez pasów bezpieczeństwa. Pojazd zatrzymano do kontroli. Za kierownicą siedział 18-latek, ale to podróżujący z nim mężczyzna natychmiast wzbudził największe zdumienie mundurowych.

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Kontrola drogowa w Radomiu ujawniła pasażera siedzącego na pieńku

Omawiane zdarzenie idealnie wpisuje się w znane powiedzenie o tym, że "Polak potrafi". To popularne hasło wywodzi się z czasów PRL, gdzie początkowo służyło jako państwowy slogan propagandowy motywujący obywateli do pracy. Z upływem lat nabrało jednak ironicznego charakteru i dziś opisuje się nim głównie absurdalne pomysły, garażowe naprawy oraz powszechne kombinowanie.

Z dokładnie taką motoryzacyjną prowizorką spotkali się policjanci podczas opisywanej interwencji. Gdy podeszli do samochodu, kompletnie zaskoczył ich widok niecodziennego siedziska w aucie, z którego korzystał pasażer osobowego Fiata.

- Okazało się, że wymontowany jest fotel samochodowy, a pasażer siedzi na pniu drzewa i też nie korzysta z pasów bezpieczeństwa - przekazała w komunikacie Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Finał wycieczki okazał się surowy w skutkach. Policjanci zdecydowali o ukaraniu mandatami karnymi zarówno 18-letniego kierowcę, jak i pasażera. Mundurowi zatrzymali także dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu.

Policjant obok niebieskiego Fiata, a na miniaturze pień drzewa zamiast fotela. O kontroli przeczytasz na Eska Radom.
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