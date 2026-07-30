Radom szuka przyszłych mistrzów. Przed nami Piknik Lekkoatletyczny na stadionie MOSIR

W trakcie pikniku najmłodsi mieszkańcy miasta będą mieli okazję aktywnie spędzić czas w strefach sportowych. W programie m.in skoki w dal, rzut oszczepem oraz biegi. To wyjątkowa szansa, by najmłodsi radomianie sprawdzili swoje siły pod okiem medalistów mistrzostw świata i Europy

Budowa radomskiego „Medyka” na finiszu

31 lipca Stadion MOSiR zamienia się w najbardziej rozbiegane miejsce w mieście! Od 15:00 startuje wielka sportowa zabawa: skoki, rzuty, tor przeszkód, dmuchańce, muzyka, emocje i uśmiechy dzieciaków, które kochają ruch. O 17:00 rusza Festiwal Biegów — tu każdy może poczuć moc rywalizacji i odkryć swój talent. Wspólnie z medalistami mistrzostw Polski, będziemy kibicować najmłodszym… bo może właśnie w Radomiu rośnie kolejny mistrz!Przyjdźcie, bawcie się, biegnijcie, skaczcie — tworzymy sportową energię, której nie da się zatrzymać czytamy na profilu FB klubu RLTL GGG Radom

Zawody są organizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przypomnijmy piknik już jutro (31 lipca) o godz. 15. Wstęp wolny

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