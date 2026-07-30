Tomasz Mital z medalem na Mistrzostwach Świata. Radomski zapaśnik stanął na najwyższym stopniu podium

Tomasz Mital od początku turnieju w Azerbejdżanie prezentował doskonałą formę, kończąc zawody z kompletem zwycięstw. Najpierw wyeliminował Sanjar Stalbekov (10:0) z Kirgistanu, póżniej Matti Eichmanna (7:1) ze Szwajcarii , a następnie Sandora Davida Antaly (3:1) z Węgier. W pojedynku półfinałowym Mital zmierzył się z reprezentantem Turcji, Yusufem Yaserem Aksu. Zawodnik RCSZ Olimpijczyk Radom zakończył tę walkę przed czasem, kładąc przeciwnika na łopatki przy wyniku 7:3, co otworzyło mu drzwi do wielkiego finału i zapewniło co najmniej srebrny medal.

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W decydującym starciu o tytuł mistrza świata rywalem Polaka był reprezentant Ukrainy, Hlib Yevsieiev. Walka o najwyższą stawkę była wyrównana. Ostatecznie Tomasz Mital zwyciężył 3:2, zdobywając upragniony złoty medal w kategorii wagowej do 92 kg.

Warto przypomnieć, że kilka tygodni wcześniej Tomasz Mital wywalczył także złoty medal Mistrzostw Europy U17.

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