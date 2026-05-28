24 nieprawidłowości w Kolejach Mazowieckich. Są wyniki kontroli Urzędu Transportu Kolejowego po wypadku w Woli Bierwieckiej

Kontrola Urzędu Transportu Kolejowego została przeprowadzona bez uprzedzenia po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej. W zdarzeniu ciężko ranny został Dominik Hołuj. W trakcie postoju 17 latek zauważył kobietę mającą problem z wyniesieniem wózka z dzieckiem i natychmiast ruszył jej na pomoc. Po wyniesieniu wózka na peron próbował wrócić do wagonu. Wtedy drzwi pociągu niespodziewanie się zamknęły, przytrzaskując mu rękę. Chwilę później skład ruszył. Nastolatek został wciągnięty pod pociąg i był ciągnięty przez kilkadziesiąt metrów.

W trakcie kontroli przewoźnika Koleje Mazowieckie Prezes UTK stwierdził łącznie 24 nieprawidłowości w zakresie m.in.:

- braku właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu;- braku właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę w trakcie rozruchu pociągu; - rozmów z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodnie z obowiązującymi przepisami;- braku synchronizacji urządzeń w zakresie czasu wystąpienia zdarzenia; - braku właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.

Prezes UTK wszczął postępowanie administracyjne wobec Kolei Mazowieckich w sprawie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących obowiązków przewoźnika kolejowego w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Chodzi przede wszystkim o nieprawidłowy nadzór nad procesem wymiany pasażerskiej. Koleje Mazowieckie wniosły zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli korzystając z prawa przewidzianego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie trybu wykonywania kontroli przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Prezes UTK rozpatrzył zgłoszone zastrzeżenia, jednak większość z nich nie została uwzględniona. Postępowanie administracyjne wobec przewoźnika w sprawie naruszenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa pozostaje w toku - mówi Tomasz Frankowski, rzecznik Urzędu Transportu Kolejowego.

Przypomnijmy. Swoje śledztwo w sprawie wypadku w Woli Bierwieckiej prowadzi radomska prokuratura. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.

