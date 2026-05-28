Nagroda im. Marii Kelles-Krauz dla Katarzyny Cieleckiej za działalność społeczną i zaangażowanie obywatelskie

Anna Badowska
2026-05-28 9:54

Społeczna wrażliwość, bezinteresowna pomoc i wieloletnie zaangażowanie na rzecz potrzebujących zostały docenione przez kapitułę konkursową. Laureatką Nagrody im. Marii Kelles-Krauz została Katarzyna Cielecka – społeczniczka i wolontariuszka, która od lat wspiera osoby ubogie, samotne, bezdomne oraz chore dzieci. Wyróżnienie przyznawane jest osobom budującym społeczeństwo obywatelskie i umacniającym ideę samorządności lokalnej.

Autor: Łukasz Wójcik / Materiały prasowe

Uroczysta gala odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Nagroda im. Marii Kelles-Krauz trafia do osób szczególnie zaangażowanych społecznie, które swoją codzienną działalnością wpływają na rozwój lokalnej wspólnoty i pomagają mieszkańcom.

Katarzyna Cielecka od wielu lat aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i inicjatywach pomocowych. Organizuje wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, angażuje się w pomoc chorym dzieciom, a także koordynuje działania skierowane do osób samotnych i bezdomnych. Jest również od wielu lat liderką Szlachetnej Paczki w Radomiu.

Jej działalność była szczególnie widoczna w czasie najtrudniejszych wydarzeń ostatnich lat. Aktywnie pomagała podczas pandemii COVID-19, uczestniczyła w organizacji wsparcia dla powodzian, a po wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowała się w pomoc uchodźcom oraz organizację zbiórek humanitarnych.

