Nagroda im. Marii Kelles-Krauz dla Katarzyny Cieleckiej za działalność społeczną i zaangażowanie obywatelskie

Uroczysta gala odbyła się w Zespole Szkół Muzycznych w Radomiu. Nagroda im. Marii Kelles-Krauz trafia do osób szczególnie zaangażowanych społecznie, które swoją codzienną działalnością wpływają na rozwój lokalnej wspólnoty i pomagają mieszkańcom.

Katarzyna Cielecka od wielu lat aktywnie uczestniczy w akcjach charytatywnych i inicjatywach pomocowych. Organizuje wsparcie dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, angażuje się w pomoc chorym dzieciom, a także koordynuje działania skierowane do osób samotnych i bezdomnych. Jest również od wielu lat liderką Szlachetnej Paczki w Radomiu.

Jej działalność była szczególnie widoczna w czasie najtrudniejszych wydarzeń ostatnich lat. Aktywnie pomagała podczas pandemii COVID-19, uczestniczyła w organizacji wsparcia dla powodzian, a po wybuchu wojny w Ukrainie zaangażowała się w pomoc uchodźcom oraz organizację zbiórek humanitarnych.

ZOBACZCIE TAKŻE NASZĄ GALERIĘ: AKCJA SADZENIE LASU Z NADLEŚNICTWEM RADOM