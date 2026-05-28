Anima Urbis w sobotę. Nocny spacer zamieni się w miejską grę

Już w najbliższą sobotę Resursa Obywatelska zaprosi mieszkańców Radomia na kolejną odsłonę Anima Urbis, czyli nocnego spaceru w poszukiwaniu duszy miasta. Tym razem wydarzenie przybierze jednak zupełnie nową formę. Zamiast tradycyjnej wędrówki uczestnicy wezmą udział w wielowątkowej grze miejskiej inspirowanej wydarzeniami Radomskiego Protestu Robotniczego z czerwca 1976 roku.

Kanwą wędrówki stanie się opracowana przez Resursę – specjalnie na 50. rocznicę protestu robotniczego z 25 czerwca 1976 – gra „50 powodów do zadumy”. Pozwala ona wcielić się w jedną z czterech charakterystycznych postaci, które biorą udział w wydarzeniach sprzed półwiecza. Umożliwia to wejście w sam środek zdarzeń, w których nie ma czasu na wahanie. Tak w grze Resursy, jak i podczas przygotowanego przez nią nocnego spaceru, realia Radomia z czerwca 1976 r. będzie można odczuć na własnej skórze: miasta na krawędzi, w którym ulice pulsują emocjami, sytuacja zmienia się z minuty na minutę, a napięcie wciąż rośnie. Uczestnicy Anima Urbis będą zatem mogli sprawdzić się w ekstremalnych warunkach, w których balansuje się nieustannie na granicy między odwagą a bezpieczeństwem – mówi Damian Drabik z Resursy.

Tegoroczna trasa Anima Urbis pozostanie tajemnicą niemal do samego końca. Organizatorzy nie zdradzają przystanków gry, ponieważ to sami uczestnicy zdecydują, w którą stronę podążą. Każdy wybór będzie wpływał na kolejne etapy zabawy, a na trasie pojawią się zadania i zagadki związane z bohaterami gry „50 powodów do zadumy”. Stopień trudności wyzwań będzie zależał od obranej ścieżki.

Na uczestników, którzy wykonają zadania, czekać będą talony uprawniające do odbioru egzemplarza gry w finałowym punkcie wydarzenia.

Zwieńczeniem wieczoru będzie koncert zespołu Hańba!.

Przypomnijmy, Anima Urbis już w sobotę (30 maja). Zbiórka o godzinie 20 na placu Jagiellońskim. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

