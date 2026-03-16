25 milionów złotych z funduszy unijnych na rozwój kardiologii dla szpitala na Józefowie

Nowy sprzęt pojawi się na Oddziale Kardiologii, Oddziale Kardiochirurgii, Oddziale Wewnętrznym II Nadciśnienia Tętniczego oraz Poradni Kardiologicznej. W ramach projektu zostaną także przygotowane pomieszczenia szpitalne.
Wśród planowanego wyposażenia znajdzie się m.in. angiograf ze stacją hemodynamiczną, ultrasonograf wewnątrznaczyniowy, system elektrofizjologiczny, telemetryczny system monitorowania parametrów życiowych, aparaty do echokardiografii, pompa do krążenia pozaustrojowego, system ergospirometryczny, łóżka szpitalne oraz system informatyczny wspomagający zarządzanie i przesyłanie badań kardiologicznych -mówi Bożenna Pacholczak, prezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
Dodatkowo na rozwój kardiologii 3 miliony złotych przekaże samorząd województwa mazowieckiego.
