Jutro referendum w sprawie odwołania burmistrza Pionek

Wojciech Wójcikowski
Źródło PAP
2026-05-30 16:26

Jutro mieszkańcy Pionek w powiecie radomskim będą mogli wziąć udział w referendum w sprawie odwołania burmistrza Łukasza Miskiewicza. Lokale wyborcze będą czynne od 7 do 21

Referendum

Głosowanie

Pionki to miasto w powiecie radomskim. W historii j samorządu kilkukrotnie podejmowano próby odwołania burmistrza, a także rady miasta w drodze referendum, jednak wszystkie przeprowadzone dotychczas głosowania kończyły się fiaskiem z powodu zbyt niskiej frekwencji.

Aby referendum było ważne, do urn musi pójść co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy brali udział w wyborze burmistrza w 2024 roku. - W praktyce oznacza to, że w głosowaniu musi wziąć udział 3934 mieszkańców - mówi Anita Bugajny dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu. 

Pod wnioskiem o referendum zebrano pond 1300 podpisów. 

