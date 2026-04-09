25 tysięcy koronografii wykonano w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Pacjenci przyjeżdżają na zabieg z całej Polski

Wojciech Wójcikowski
2026-04-09 14:17

25 tysięcy zabiegów koronografii wykonano w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. Zabieg polega na udrożnieniu tętnic wieńcowych i jest wykonywane u pacjentów z zawałem. ​​Do Radomia przyjeżdżają pacjenci nie tylko z regionu ale też z Warszawy, Rzeszowa a nawet Gdańska.

Zabieg przeprowadzany jest w Zakładzie Hemodynamiki Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Nowa pracownia została otwarta rok temu. Zabieg trwa ok. 5 minut, a pacjent może wyjść do domu jeszcze tego samego dnia. 

- W ciągu doby robi się ok. 15 zabiegów koronografii. Czasem jednak pacjentów jest więcej. Wychodzimy bowiem z zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Chodzi o to by wykonać ten zabieg jeszcze przed zawałem serca. Kiedy do tego dojdzie to leczenie jest bardziej kosztowniejsze. Sporo ludzi przyjeżdża do nas w przypadku zaostrzenia objawów. Jest ich około 10 dziennie - mówi prof. Wojciech Dworzański kierownik Zakładu Hemodynamiki w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym. 

Rocznie w Polsce odnotowuje się 70-80 tys. zawałów serca. 

