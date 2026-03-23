3 miliony złotych na modernizację budynku ITE Łukasiewicz w Radomiu. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Nauki

Instytut Technologii Eksploatacji działa w Radomiu już od 40 lat. Teraz jest jednym z 22 działających w naszym kraju. Do zadań Instytutu należy wdrażanie nowych technologii i rozwiązań dla polskiego przemysłu. Dotyczy to również przedsiębiorstw z Radomia i regionu. Teraz Instytut otrzymał pieniądze na modernizację.

- Instytut ma bardzo dobre zaplecze, ale to zaplecze ma swoje lata. Trzeba w nie inwestować, trzeba zmniejszać straty energetyczne Dostosowywać budynek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Te 3 miliony złotych mają poprawić warunki pracy, dla pracowników którzy wdrażają nowe technologie i innowacje dla polskiej gospodarki. Będzie to termomodernizacja, która zapewni stabilniejsze warunki chociażby cieplne, to może wpłynąć na badanie i sprawi, żeby wyniki były wiarygodne - mówi Mateusz Tyczyński Dyrektor Departamentu Komercjalizacji i Sprzedaży w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu.

W ubiegłym tygodniu ITE Łukasiewicz w Radomiu podpisał umowę o współpracy z PKP PLK. Badania przeprowadzane w radomskim Łukasiewiczu mają pomóc w efektywniejszym zarządzaniu infrastrukturą, dworcami i bezpieczeństwem podróżnych.

