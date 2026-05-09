Końcówka sezonu bez Rafała Wolskiego. Pomocnik Radomiaka nie zagra już w tych rozgrywkach

Daria Żurowska
2026-05-09 11:51

Kapitan Radomiaka Radom, Rafał Wolski z powodu problemów z kolanem nie wystąpi już w obecnym sezonie. Po konsultacjach ze sztabem medycznym oraz szczegółowej analizie stanu zdrowia piłkarza podjęto decyzję o zakończeniu jego występów w trwającym jeszcze sezonie.

Jak poinformował klub, Rafał Wolski od dłuższego czasu zmagał się z dolegliwościami bólowymi w obrębie stawu kolanowego. Po konsultacjach ze sztabem medycznym oraz szczegółowej analizie stanu zdrowia piłkarza podjęto decyzję o zakończeniu jego występów w trwających rozgrywkach. Priorytetem ma być teraz pełna regeneracja oraz odpowiednie przygotowanie zawodnika do okresu przygotowawczego przed startem nowego sezonu.

Rafał, dużo zdrowia i czekamy na Ciebie na boisku 💚 - czytamy na fanpage'u RKS Radomiak Radom

Rafał Wolski wystąpił w tym sezonie w 30 spotkaniach. Strzelił 5 goli i zanotował 9 asyst. Przypomnijmy do końca sezonu zostało już tylko 3 kolejki. W najbliższy poniedziałek Zieloni zagrają na wyjeździe z Cracovią. Za tydzień zmierzą z się z Lechem Poznań, a na koniec rozgrywek powalczą o punkty z Górnikiem Zabrze.

