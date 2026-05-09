Za nami pierwsze w historii Radomia Mistrzostwa Kierowców Autobusów! Sprawdź kto był najlepszy [GALERIA]

W zawodach wzięli udział przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji oraz spółki Michalczewski. Łącznie w konkursie wystartowało 30 kierowców, w tym także kobiety.. Zmierzyli się oni w pięciu widowiskowych konkurencjach, które sprawdzały ich umiejętności w wymagających warunkach. Kierowcy rywalizowali w takich konkurencjach jak walka z poślizgiem na płycie poślizgowej, precyzyjne strącanie balonów… z dachu autobusu, slalom na zjeździe, parkowanie „na centymetry”, a także test refleksu na profesjonalnym symulatorze. Zawody wygrał Michał Czerwiński

To bardzo miłe oczywiście. Nie spodziewałem się, że wszystkich pokonam. Na slalomie miałem gorszy czas, wszystkie inne konkurencje poszły mi bardzo dobrze ,co przełożyło się na pierwsze miejsce -mówił zwycięzca zawodów Michał Czerwiński

Na podium uplasowały się też dwie kobiety. Drugie miejsce zajęła Jadwiga Zawadzka a tzrecie Paulina Piątkowska. W trakcie trwania zawodów odbył się także piknik rodzinny.

