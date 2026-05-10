Trwa wyjątkowa aukcja charytatywna dla radomskich bezdomniaków

Na facebookowym profilu radomskiego schronika można licytować obrazy i prace artystyczne przygotowane przez studentów Wydziału Sztuki Uniwersytetu Radomskiego. W tym roku w aukcję zaangażowali się również artyści i miłośnicy zwierząt, między innymi Agnieszka Beer z Pracowni Zajęć Ceramicznych, Anna Witkowska, Adam Wajrak, Andrzej Markiewicz i Artur Wąsowicz.

Radom- edukacyjna strefa powstała na radomskim lotnisku

Dwa lata temu odezwały się do nas Natalia i Agnieszka – studentki Wydział Sztuki Uniwersytetu Radomskiego. Z ogromną wrażliwością i miłością do zwierząt zaczęły odwiedzać nasze schronisko. Wyprowadzały psy na spacery, spędzały czas w kociarni… poznawały naszych podopiecznych tak po prostu – z serca. Jakby tego było mało, udało się dziewczynom namówić grupę swoich kolegów i koleżanek, którzy również przyłączyli się do aukcji!🤩 I właśnie z tych spotkań powstały niezwykłe prace – pełne emocji, ciepła i prawdziwych historii. 🎨Dziś możecie je nie tylko zobaczyć, ale też wylicytować! - czytamy na FB radomskiego schroniska

W ubiegłym roku udało się zebrać ponad 5 tys. złotych. Finał aukcji „Sztuka dla zwierząt” 17 maja w radomskim schronisku.

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Sztuka dla zwierząt 2.0