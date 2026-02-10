34 latek odpowie za uderzenie ratownika medycznego w szpitalu w Kozienicach. Grozi mu do 3 lat więzienia

Do zdarzenia doszło na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szpitala w Kozienicach. 34 latek, któremu udzielono pomocy był agresywny wobec ratownika medycznego. W końcu zamachnął się i uderzył go.
Na miejsce natychmiast przyjechali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach. Po szybkiej interwencji agresora zatrzymano. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego. Prokurator zastosował wobec 34-letniego mieszkańca Kozienic środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz orzekł zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego ratownika medycznego - mówi Ilona Tarczyńska z kozienickiej policji.
Policja przypomina. Ratownik medyczny udzielający pomocy innej osobie jest traktowany jako funkcjonariusz publiczny. Za atak na niego grozi do 3 lat więzienia.
