34 latek odpowie za uderzenie ratownika medycznego w szpitalu w Kozienicach. Grozi mu do 3 lat więzienia

Są zarzuty i dozór policyjny dla 34 latka, który w szpitalu w Kozienicach zaatakował ratownika medycznego podczas udzielania mu pomocy na szpitalnym oddziale ratunkowym

i Autor: Wojciech Wójcikowski