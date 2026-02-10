800 plus na nowy okres - Ile wniosków wpłyneło w pierwszych dniach ich naboru?

Wraz z początkiem lutego rozpoczął się nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Ten rozpocznie się w czerwcu. Podobnie jak w latach ubiegłych świadczenie cieszy się dużą popularnością. W trakcie pierwszych dni naboru, między 1 a 5 lutego do ZUS z całego kraju wpłynęło prawie 1,2 mln wniosków na zbliżoną liczbę dzieci.

Liczba wniosków z samego województwa mazowieckiego to prawie 200 tys., przy czym do radomskiego oddziału zakładu złożono ich ok. 7 tys. na ponad 6,8 tys. dzieci. Osoby które chcą ubiegać się o wsparcie mogą to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną. Wnioski przyjmowane są poprzez: platformę eZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną i aplikacje mZUS.

O świadczenie mogą ubiegać się rodzice i opiekunowie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Przy 800 plus nie obowiązują kryteria dochodowe. Warto brać pod uwagę, że od daty złożenia wniosku razem z dokumentami zależy termin przyznania i wypłaty 800 plus. Jeśli zostanie przesłany do końca kwietnia tego roku, przy jego poprawnym wypełnieniu, zostanie zachowana ciągłość wypłat pomiędzy okresami świadczeniowymi. Więcej informacji na temat 800 plus znajdziecie na stronie ZUS-u.