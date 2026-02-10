Wiemy już jakie były przyczyny awarii prądu przed meczem Radomiaka Radom z Arką Gdynia. Stadion ma być gotowy przed meczem Radomiaka z Koroną

Specjalnie powołany zespół wykluczył działanie osób trzecich. Wiadomo, że stadion jest zasilany z dwóch niezależnych od siebie źródeł i nie było tego dnia problemów z dostawą prądu i spadkami mocy. Tego dnia (przy temperaturze minus 14 stopni) do sieci włączono dodatkowe sprzęty takie jak grille, nagrzewnice, klimatyzację. To doprowadziło do awarii tuż przed meczem. Jak przyznają władze MOSIR ok. 22:30 po wyłączeniu większości urządzeń udało się włączyć oświetlenie stadionu przy ul. Struga.
- Był ewidentnie problem nastawy automatyki na średnim i na niskim napięciu. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim zdarzeniem. Ostatnią ingerencją w ten system było włączenie trybuny wschodniej i Zachodniej do systemu.Wydaje się, że tu nastąpił jakiś problem niedoszacowania wartości tego prądu, który jest potrzebny do zaopatrzenia wszystkich trybun i ta nastawa była źle dobrana. Nawet gdyby było tak, że my moglibyśmy tą nastawę zrobić we własnym zakresie -domowym sposobem, ja bym się na to nie zgodził. Odbiera nam prawo do gwarancji i do tego, żeby rościć jakiekolwiek prawa do do tego, żeby ta instalacja była sprawna. Wezwaliśmy wykonawcę stadionu do zweryfikowania powstałej awarii. Przedstawiciele firmy podwykonawcy dokonali przestawienia nastaw automatyki prądu i podwyższyli zakres możliwości obciążenia tego systemu - mówi Robert Dębicki prezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
Test oświetlenia w piątek. O godzinie 18 Radomiak Radom zagra z Koroną Kielce. Zaległy mecz z Arką zespół Zielonych rozegra w marcu.
Zobacz galerię z budowy przedszkola w Przytyku: