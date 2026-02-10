Wiemy już jakie były przyczyny awarii prądu przed meczem Radomiaka Radom z Arką Gdynia. Stadion ma być gotowy przed meczem Radomiaka z Koroną

Przeciążenie sieci i uszkodzenie systemu nadzoru. To powody awarii oświetlenia do jakiej doszło 30 stycznia na stadionie Radomskiego Centrum Sportu przed meczem Radomiak Radom- Arka Gdynia. Tak wynika z ustaleń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na stadionie dokonano niezbędnych prac. Test oświetlenia już w ten piątek.

i Autor: Wojciech Wójcikowski