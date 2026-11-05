3,5 promila alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia. 47-latek trafi do więzienia na 15 miesięcy

Do interwencji doszło 28 października. Policjanci jadący do posterunku w Błędowie zwrócili uwagę na Opla, którego sposób poruszania się wzbudził ich podejrzenia. Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca miał 3,5 promila alkoholu w organizmie. Podczas sprawdzania jego danych policjanci ustalili również, że 47-latek ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Sprawę rozpatrzono w trybie przyspieszonym.

Dożywotni zakaz i 15 miesięcy więzienia

Wyrok zapadł 30 października. Sąd skazał 47-latka na rok i trzy miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności. Orzekł również dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

To nie jedyne konsekwencje. Skazany ma zapłacić 10 tysięcy złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a także 5 tysięcy złotych nawiązki.

Wyrok jest nieprawomocny.

ŹRÓDŁO: Mazowiecka Policja