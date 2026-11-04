Kolej ma wrócić do Grójca. Skrócić się ma podróż z Radomia do Warszawy i Kielc. Ambitne plany w ramach projektu Zintegrowanej Sieci Kolejowej na Mazowszu

Plan Zintegrowanej Sieci Kolejowej dla województwa mazowieckiego zakłada budowę 780 km nowych linii kolejowych. Plan zakłada przywrócenie połączenia między Grójcem a Piasecznem z wykorzystaniem korytarza historycznej Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Inwestycja zakłada dostosowanie linii do ruchu współczesnych pociągów pasażerskich z prędkością do 100 km/h przy zachowaniu jej historycznego charakteru. Planowana jest obsługa 13 stacji i przystanków, a przejazd z Grójca do Piaseczna ma zajmować około 35 minut. Dzięki powiązaniu ze stacją Piaseczno mieszkańcy Grójca i okolic uzyskają szybki dostęp do Warszawy, co może znacząco ograniczyć wykluczenie komunikacyjne południowej części Mazowsza. To jednak nie koniec udogodnień dla podróżnych, bo w ramach tego samego projektu skróciłby się czas podróży z Radomia do miast wojewódzkich Docelowo podróż do stolicy ma zajmować zaledwie 50 minut, a do Kielc pół godziny.

– Powrót kolei do Grójca i dalsze skracanie czasu przejazdu między Radomiem a Warszawą to szansa na lepszą komunikację mieszkańców, rozwój przedsiębiorczości oraz większą dostępność regionu dla inwestorów i turystów – podkreśla poseł Mirosław Maliszewski.

W przygotowanie projektu zaangażowani byli eksperci Centrum Transportu i Mobilności (CTM) Port Polska, integrującego funkcje zespołu analiz strategicznych, centrum kompetencji i zespołu projektowo-doradczego.