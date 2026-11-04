6 tys. karabinów dostarczyła od czerwca Fabryka Broni dla polskich żołnierzy. Do końca przyszłego roku ma ich być 46 tys.

Przypomnijmy. 24 czerwca 2026 roku Fabryka Broni podpisała umowę na dostawę 46 tys. sztuk karabinów MSBS GROT dla polskiej armii. Pieniądze na produkcję i dostawy zostały sfinansowane w ramach unijnego programu SAFE. Obecnie prace idą zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- Pierwsze 6 tys. karabinów zostało już wyprodukowanych. Do końca tego roku jeszcze 17 tys. karabinów trafi do polskich żołnierzy. Chcemy, żeby w przyszłym roku wszyscy żołnierze mieli do dyspozycji karabiny z orłem wyprodukowane właśnie w radomskiej Fabryce Broni - mówił w Radomiu Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej.

Władze Fabryki zapewniają, że zamówione karabiny będą dostarczone na czas.

- Fabryka Broni to zakład, który który zatrudnia obecnie ponad 600 osób. Tego typu zamówienia, tego typu kontrakty dają nam olbrzymią stabilizację. Stabilizację dla wszystkich pracowników, dla procesów, dla funkcjonowania całej organizacji - mówi Seweryn Figurski, prezes zarządu Fabryki Broni w Radomiu.

Dostarczany obecnie do polskiego wojska karabinek MSBS GROT w wersji A3 różni się od poprzednich wersji wagą, skrócona została także lufa.