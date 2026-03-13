4 firmy są zainteresowane wdrożenie Inteleligentnego

Po przebudowie lub wybudowaniu nowych sygnalizacji każda z nich będzie podłączona do nowego Centrum Zarządzania Ruchem, które zostanie zlokalizowane w budynku wyremontowanego ratusza przy Rynku. Będzie tam znajdowała się sala operatorska oraz serwerownia

Celem wdrożenia ITS jest zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta. System ma również skrócić czas podróży komunikacją miejską dzięki wprowadzeniu priorytetów dla transportu publicznego - mówi prezydent Radosław Witkowski.

Na wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportu miasto chcę wykorzystać pieniądze z programu Polska Wschodnia.

