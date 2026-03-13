Śmierć podczas wypalania traw i śmieci? Nie żyje 50- latek znaleziony w pożarze w Pionkach

Do zdarzenia doszło wczoraj koło południa. Służby zostały zaalarmowane przez świadka, który próbował pomóc mężczyźnie Na miejscu interweniowali strażacy. Poszkodowany mężczyzna z obrażeniami całego ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łęcznej. 50-letni mężczyzna niestety zmarł.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna celowo rozpalił ogień chcąc spalić śmieci lub trawę i stracił kontrolę nad rozprzestrzeniającym się żywiołem. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pionkach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu wyjaśniać będą wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia - mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Policja i straż pożarna po raz kolejny apelują by nie wypalać traw. Według nowych przepisów grozi za to 5000 złotych grzywny. Jeżeli zaś ogień zagrozi życiu i zdrowiu ludzi - kara do 10 lat więzienia.