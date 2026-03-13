Śmierć podczas wypalania traw i śmieci? Nie żyje 50- latek znaleziony w pożarze w Pionkach

Tragiczne zdarzenie w Pionkach. Nie żyje ciężko ranny 50- latek, który został znaleziony w palącej się trawie. Mimo transportu do szpitala śmigłowcem jego życia nie udało się uratować

Do zdarzenia doszło wczoraj koło południa. Służby zostały zaalarmowane przez świadka, który próbował pomóc mężczyźnie Na miejscu interweniowali strażacy. Poszkodowany mężczyzna z obrażeniami całego ciała został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łęcznej. 50-letni mężczyzna niestety zmarł.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna celowo rozpalił ogień chcąc spalić śmieci lub trawę i stracił kontrolę nad rozprzestrzeniającym się żywiołem. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Pionkach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zwoleniu wyjaśniać będą wszystkie okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia - mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu. 

Policja i straż pożarna po raz kolejny apelują by nie wypalać traw. Według nowych przepisów grozi za to 5000 złotych grzywny. Jeżeli zaś ogień zagrozi życiu i zdrowiu ludzi - kara do 10 lat więzienia.