46 tys. karabinków GROT ma dostarczyć do końca 2027 roku Fabryka Broni w Radomiu. Dziś podpisano umowę

Umowa opiewa na blisko 46 tysięcy karabinków MSBS GROT C14 A3 dla Sił Zbrojnych RP. Kontrakt o wartości około 600 mln zł obejmuje dostawy realizowane w latach 2026–2027 i stanowi kolejny etap wyposażania polskich żołnierzy w nowoczesną broń opracowaną oraz produkowaną w kraju.

– Podpisanie kolejnej umowy potwierdza, że karabinki z rodziny MSBS GROT pozostają ważnym elementem modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP. Dla Fabryki Broni jest to potwierdzenie zaufania do jakości naszych wyrobów, kompetencji zespołu oraz zdolności do terminowej realizacji zamówień na rzecz Wojska Polskiego. Cieszy nas, że najnowsza wersja karabinka MSBS GROT będzie wspierała polskich żołnierzy podczas wykonywania ich zadań – mówi Seweryn Figurski, Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik”

W podpisaniu umowy w Radomiu wziął udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz.

To jest wielki dzień. To jest dzień prawdy, dzień pokazania naszej skuteczności, naszej wspólnej skuteczności oraz tych, którzy produkują najlepszą broń w Polsce - w Polskiej Grupie Zbrojeniowej i Fabryce Broni „Łucznik” w Radomiu. GROT A3 staje się faktem. Uzyskał kilka dni temu certyfikację wydaną przez szefa Agencji Uzbrojenia, pana generała Artura Kuptela, a teraz staje się przedmiotem zamówienia przez rząd polski dla polskiej armii. To jest wielki dzień dla Radomia, wielki dzień dla naszego bezpieczeństwa - mówił w Radomiu Władysław Kosiniak Kamysz

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Po zrealizowaniu umowy w polskim wojsku będzie 300 tys. jednostek broni wyprodukowanej w Radomiu.

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