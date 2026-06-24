Zamknięte ulice w centrum i objazdy. Ruszają obchody Czerwca '76

Będą utrudnienia w centrum miasta. W czwartek, 25 czerwca zamknięte będą fragmenty ulic 25 Czerwca i Żeromskiego. Powodem są oficjalne obchody 50. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego.

Ulica 25 Czerwca zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów na odcinku od Kelles-Krauza do Słowackiego, a ulica Żeromskiego od Słowackiego do Młynarskiej. Utrudnienia będą obowiązywały od około godziny 9:00 do 23:30 - powiedział Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Wprowadzone zostaną objazdy dla samochodów i autobusów komunikacji miejskiej.

Będą one przebiegały w obu kierunkach ulicami Olszewskiego (Trasa N-S), Nad Potokiem (Trasa N-S), Szklaną i Struga bądź Waryńskiego, Traugutta, Tochtermana, Lekarską, Wałową, Malczewskiego, Kelles-Krauza i Struga. Dla ruchu lokalnego możliwy będzie też objazd ulicami Słowackiego, Żeromskiego, Niedziałkowskiego i Kelles-Krauza lub innymi w pobliżu - dodaje Kościelniak.

O godzinie 18:00 rozpoczną się uroczystości z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego pod pomnikiem upamiętniającym protest.